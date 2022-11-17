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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla birlikte izledi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla birlikte izledi.
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla birlikte izledi

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın ilk gününün ardından Pursaklar Yaşam Merkezinde Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu sinema filmini vatandaşlarla buluşturdu. 

VATANDAŞLARLA İZLEDİ

Sinema Salonunu dolduran vatandaşları yalnız bırakmayan Ertuğrul Çetin, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını yakından ele alan ve duygu yüklü anlara sahne olan Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla beraber izledi. 

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FİLMİ İZLEMEYİ KAÇIRMAYIN

Filmin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası’na özel Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini Yaşam Merkezi sinema salonumuzda hemşehrilerimizle birlikte izledik. Bizlere o günleri tekrar yaşatan, mücadele dolu hayatını anlatan ve bizlere tekrar hatırlatan filmi izlemeyi kaçırmayın. Yaşam Merkezimizden sınırlı sayıdaki biletler tükenmeden alabilirsiniz” dedi.
 

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