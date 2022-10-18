Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Millet Kıraathanesi’ni miniklerle açtı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Cumhuriyet Mahallesine yapılan yeni Millet Kıraathanesi'nin açılışını çocuklarla birlikte yaptı.

Kitap okuma oranını artırmak, çocukların ve gençlerin sessiz, sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için geçtiğimiz yıllarda Pursaklar Yaşam Merkezi Millet Kıraathanesi, Saray Fatih Mahallesi Millet Kıraathanesini hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız ve Mimar Sinan Mahallelerinde Millet Kıraathanesi yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Cumhuriyet Mahallesine yapılan Millet Kıraathanesini hizmete açtı.

AÇILIŞ GÜNÜNE ÖZEL HEDİYELER VERDİ

Pursaklar halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış programında Başkan Ertuğrul Çetin, geleceğe yön verecek olan çocuklarla birlikte yeni Millet Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirirken, miniklere açılış gününe özel hediyeler verdi.

