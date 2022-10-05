Pursaklar Belediye Başkanı Çetin vatandaşları yüzmeye davet etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, küçük büyük fark etmeksizin tüm vatandaşları, yüzme sporu yapmak veya deneyimli hocalar eşliğinde yüzme eğitimi alabilmeleri için kış döneminde de hizmet vermeye devam edecek olan Yarı Olimpik Yüzme havuzuna davet etti.
DENETİMLER YAPILDI
Başkan Ertuğrul Çetin, kış aylarında da tam kapasite ile çalışacak olan yüzme havuzundaki kış hazırlıklarını yerinde takip ederek, vatandaşların sağlıklı koşullarda yüzebilmeleri için denetimlerde bulundu.
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