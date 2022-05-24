Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den mükelleflere vergi uyarısı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 31 Mayıs tarihinde 2022 yılı emlak vergisi 1.taksit ödemeleri için mükelleflere uyarıda bulunuldu.

Başkan Ertuğrul Çetin, her yıl 2 taksit halinde ödenen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin birinci taksitleri için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2022 tarihi öncesi mükelleflere uyarılarda bulundu.

Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede gecikmeden kaynaklı herhangi bir gecikme zammı ile karşılaşmamaları için vergilerini belirtilen tarihlerde ödemeleri konusunda uyarılarda bulunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online ya da vezne yoluyla ödeme imkanı sunuyor.

‘‘Belediye hizmet veznelerimiz öğle arası ve hafta sonları açık olacak’’

Mükelleflerin mağdur olmamaları ve gecikme zammına maruz kalmamaları için vergilerini 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘31 Mayıs Pazartesi günü sistemlerde ve veznelerde son gün yoğunluğu yaşanacağından hemşehrilerimizin vergi borçlarının ilk taksitlerini son güne bırakmadan ödemelerini rica ediyorum. Belediye hizmet veznelerimiz öğle arası ve hafta sonları açık olacak. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum’’ dedi.