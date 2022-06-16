Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den öğrencilere sınav öncesi moral ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Millet Kıraathanesi’ni ziyaret ederek üniversite sınavına girecek öğrencilere moral verip, başarılar diledi.

Başkan Çetin, hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sınavı öncesi Saray Fatih Mahallesi’ndeki Millet Kıraathanesinde sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti.

Belediye tarafından üniversite adaylarına simit ve çayın ikram edildiği Millet Kıraathanesinde, gençlerle kısa süreli sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, YKS sınavı öncesi adaylara başarılar diledi.

BAŞARILI OLMALARINI İSTİYORUZ

Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde öğrencilere destek olacak yatırımlara imza attıklarını belirten Çetin; ‘‘Üniversite sınavına çok az bir süre kaldı. Bizim gençler çalışmaya tam gaz devam ediyor. Bende sessizce onları rahatsız etmeden ziyaret ederek başarılar diledim. Genç kardeşlerimizin başarılı olmasını istiyoruz. Millet Kıraathanelerimize gelerek ders çalışan, araştırma yapan ve kitap okuyan gençlerimizin gözlerindeki ışık bizleri umutlandırıyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sınavlarında üniversite adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum’’ dedi.