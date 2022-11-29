Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin 2022 yılı emlak vergisi için mükelleflere uyarıda bulundu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vergi ödemelerinde son günlere yaklaşılan 2022 yılı emlak vergisi 2.taksit ödemeleri için mükelleflere uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyelere ödenmesi gereken Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, her türlü ücret ve harç borçlarının son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

SON ÖDEME TARİHİ BUGÜN

Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede gecikmeden kaynaklı gecikme zammı ile karşılaşmamaları için vergilerini belirtilen tarihlerde ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara banka ve https://ebelediye.pursaklar.bel.tr/ internet sayfasından online olarak ya da vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. 2022 yılı emlak vergisi 2.taksit ödemelerinin son ödeme tarihi bugün sona eriyor.

