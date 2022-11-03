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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Adım Adım 2023 uygulamasının tanıtımını yaptı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Endemik Vadi'de, Pursaklar Belediyesi tarafından hareketli ve sağlıklı hayatı teşvik etmek amacıyla hazırlanan Adım Adım 2023 uygulamasının tanıtımını yaparak ilk adımı attı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Adım Adım 2023 uygulamasının tanıtımını yaptı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in daveti üzerine Endemik Vadi'ye akın eden vatandaşlar, cep telefonlarına Adım Adım 2023 uygulamasını indirerek ilk adımını attı. 

KOCAMAN BİR AİLEYİZ 

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Davetime icabet edip Endemik Vadimize gelen küçüğünden büyüğüne, ev hanımından sporcusuna, öğrencisinden emeklisine kadar herkese teşekkür ederim. Bugün de beni şaşırtmadın Pursaklar, biz kocaman bir aileyiz” dedi. 

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Ertuğrul Başkan, Endemik Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolunda vatandaşlarla birlikte bir süre yürüdükten sonra katılımcılara bitki çayı ve çeşitli hediyeler takdim edip, sohbet etmeyi ihmal etmedi. 

ADIM ADIM 2023 NASIL İNDİRİLİR? 

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı bir hayatı teşvik ederken çeşitli sürpriz ödüllere de kapıların aralanacağı Adım Adım 2023 uygulaması ile belli hedeflere ulaşıldığında çeşitli hediyelerin kazanılacağı uygulamaya Google Play, App Store ve www.pursaklar.bel.tr web adresi üzerinden indirebilecek.
 

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