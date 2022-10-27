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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklarla gazozuna penaltı atışı yaptı

Gittiği her mahallede çocuklarla vakit geçirmeye önem veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklarla gazozuna penaltı atışı yaptı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklarla gazozuna penaltı atışı yaptı

Çocuklara ve gençlere yönelik, farklı spor dallarında gelişim sağlayabilmeleri için önemli yatırımlara imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle aralarındaki spor sahalarında futbol oynayan gençlerle bir araya geldi.

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GÖNÜLLERE DOKUNDU

Gençlerin futbol maçına dâhil olan Başkan Ertuğrul Çetin, renkli görüntülerin yaşandığı penaltı atışlarında kalede devleşen genç pantere, gol atmayı başaran ya da başaramayan tüm çocuklara, gazoz ikram etmeyi de ihmal etmeyerek gönüllere dokundu.
 

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