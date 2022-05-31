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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, dört vatandaşı İtalya’ya gönderdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Avrupa Birliği Gönüllülük Projesi kapsamında, toplum yararına hizmet vermek üzere dört vatandaşı İtalya’ya yolcu etti.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, dört vatandaşı İtalya’ya gönderdi

Pursaklar Belediyesi, Siena Sanat Enstitüsü öğretmenleri ile mekâna özel sanat eserlerinin oluşturulması, mutfak bahçesi/kent bahçesi oluşturma, sürdürülebilir kariyer geliştirme, sanat etkinlikleri iletişimi ile işbirliği, grafikler/web sitesi oluşturma konusunda yardım, video/fotoğraf çekimi ve dizaynı ile ilgili yardım vb. projelerde toplum yararına hizmet vermek adına İtalya’ya yolluyor. 

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Pursaklar Belediyesi tarafından 16 vatandaşın yollanacağı Gönüllülük projesi kapsamında, 1 sene İtalya’da hizmet verecek olan 4 kişilik ilk kafile, seyahat öncesi Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyarette bulundu. 

‘‘Gençlerimiz, İtalya’da 1 yıl gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak’’
Avrupa Birliği Gönüllülük Projesi ile gençlerin toplum yararına projelerde gönüllü olarak çalışarak, kendilerini geliştirmelerine büyük olanak sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Avrupa Birliği Gönüllülük Projesi kapsamında İtalya Siena Art Institute ile yapmış olduğumuz sözleşme kapsamında 1 yıllık gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak olan 4 genç kardeşimiz, vedalaşmaya ve teşekkür etmeye gelmişler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum’’

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