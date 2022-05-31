Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, dört vatandaşı İtalya’ya gönderdi

Pursaklar Belediyesi, Siena Sanat Enstitüsü öğretmenleri ile mekâna özel sanat eserlerinin oluşturulması, mutfak bahçesi/kent bahçesi oluşturma, sürdürülebilir kariyer geliştirme, sanat etkinlikleri iletişimi ile işbirliği, grafikler/web sitesi oluşturma konusunda yardım, video/fotoğraf çekimi ve dizaynı ile ilgili yardım vb. projelerde toplum yararına hizmet vermek adına İtalya’ya yolluyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından 16 vatandaşın yollanacağı Gönüllülük projesi kapsamında, 1 sene İtalya’da hizmet verecek olan 4 kişilik ilk kafile, seyahat öncesi Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyarette bulundu.
‘‘Gençlerimiz, İtalya’da 1 yıl gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak’’
Avrupa Birliği Gönüllülük Projesi ile gençlerin toplum yararına projelerde gönüllü olarak çalışarak, kendilerini geliştirmelerine büyük olanak sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Avrupa Birliği Gönüllülük Projesi kapsamında İtalya Siena Art Institute ile yapmış olduğumuz sözleşme kapsamında 1 yıllık gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak olan 4 genç kardeşimiz, vedalaşmaya ve teşekkür etmeye gelmişler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum’’
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