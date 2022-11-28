Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin gençlerle basketbol maçı yaptı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Mahallesine kazandırdıkları Basketbol Sahasında gençlerle buluşarak basketbol maçı yaptı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Mahallesine kazandırdıkları Basketbol Sahasında gençlerle buluşarak basketbol maçı yaptı.

Eğitimden kültüre, sanattan spora gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediyesi tarafından her türlü teknik detayın düşünülerek hizmete açılan Basketbol Sahasında gençlerle bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, rakipleri ile kıyasıya mücadelelere sahne olan basket maçı oynadı.

Kıran kırana geçen maçın ardından gençlerle bir süre sohbet eden Ertuğrul Başkan, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

