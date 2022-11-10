Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin kırsal mahallelere yapılan Köy Fırınlarına misafir oldu

Kırsal mahallelerde yapmış olduğu Köy Fırınları ile vatandaşların büyük teveccühünü kazanan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yuva Mahallesi’nde vatandaşların misafiri misafir oldu.

Sirkeli’de iki tane olmak üzere, Karşıyaka, Kösrelikkızığı ve Yuva Mahallelerinde Köy Fırınlarını hizmete kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yuva Mahallesinde bulunan Köy Fırınında vatandaşların misafiri misafir oldu. Mahalle sakinlerinin daveti üzerine Yuva Mahallesine giden Ertuğrul Başkan, hanımların Köy Fırınında yapmış oldukları ekmek ve çöreklerinin tadına bakarak, vatandaşlarla vakit geçirdi.

KÖY FIRINLARI BİZLERİ MUTLU ETTİ

Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen Köy Fırınlarının kadınların işini kolaylaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yaptığımız köy fırınlarının yoğun olarak kullanılması da bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.

EKMEK VE ÇÖREK YAPIMI

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Köy Fırınlarında mahalle sakinleri, ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri gönül rahatlığıyla, kolaylıkla pişirebiliyor.