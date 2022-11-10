Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin kırsal mahallelere yapılan Köy Fırınlarına misafir oldu

Sirkeli’de iki tane olmak üzere, Karşıyaka, Kösrelikkızığı ve Yuva Mahallelerinde Köy Fırınlarını hizmete kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yuva Mahallesinde bulunan Köy Fırınında vatandaşların misafiri misafir oldu. Mahalle sakinlerinin daveti üzerine Yuva Mahallesine giden Ertuğrul Başkan, hanımların Köy Fırınında yapmış oldukları ekmek ve çöreklerinin tadına bakarak, vatandaşlarla vakit geçirdi.
KÖY FIRINLARI BİZLERİ MUTLU ETTİ
Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen Köy Fırınlarının kadınların işini kolaylaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yaptığımız köy fırınlarının yoğun olarak kullanılması da bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.
EKMEK VE ÇÖREK YAPIMI
Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Köy Fırınlarında mahalle sakinleri, ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri gönül rahatlığıyla, kolaylıkla pişirebiliyor.
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