Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Öğrencilerin Teklifini Geri Çevirmedi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yavuz Sultan Selim Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin mezuniyet pikniği davetini geri çevirmedi.

Başkan Ertuğrul Çetin, Yavuz Sultan Selim Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte cami yetkilileri tarafından organize edilen piknikte çocuklarla bir araya geldi. Mezuniyet etkinliğne katılan Çetin, piknikte öğrencilerin arasına karışarak, keyif dolu dakikalar geçirip anı ölümsüzleştirmek adına fotoğraf çektirdi.

‘‘Çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz’’

Çocukların enerjilerinin kendilerine güç verdiğini belirten Çetin, ‘‘Yavuz Sultan Selim Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin mezuniyet pikniğinde çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Onların heyecanı ve mutluluğu bizlere güç veriyor. Dinimizi tanıyan, bilen ve yaşayan çocukların yetiştiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor, sağlık dolu, mutluluk dolu günler geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

