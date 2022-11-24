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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Pazar alanlarında denetim gerçekleştirdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, temiz ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için Pazar alanlarında denetim gerçekleştirdi.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Pazar alanlarında denetim gerçekleştirdi

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşabilmeleri için Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker inceleyerek, ürünlerin kalitesi, malzemelerin taze olup olmadığını denetledi.

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TEMİZLİK, İNTİZAM BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için pazar yerlerinde nabız yokladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Salı pazarımızı ziyaret ederek, esnaflarımız ve hemşehrilerimizle selamlaştık. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyeni ortamda taze sebze ve meyvelere ulaşabilmeleri için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Temizlik, düzen, intizam bizim için önemli” dedi.

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TALEPLERİ DİNLEDİ

Bir süre Pazar yerlerindeki düzen ve intizamı da dikkatle bir şekilde inceleyen Ertuğrul Başkan, pazarcı esnafları ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek talep, istek ve önerilerini dinledi.
 

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