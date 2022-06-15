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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazarların nabzını tuttu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarındaki ürünleri inceleyerek fiyat-etiket denetimi gerçekleştirdi. 
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazarların nabzını tuttu

Çetin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazarlarda vatandaşların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetim gerçekleştirdi.  

Ürünleri teker teker inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gerçekleştirdiği denetimlerde son dönemde pazarlardaki fiyat dalgalanmalarına karşı fiyat-etiket kontrolü yaparak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. 

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ÇOK HASSASIZ
Vatandaşların, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için sık sık denetimlerde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Fiyat denetimi, çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda hareketliliğinin yoğun olduğu pazar yerlerinde ekstra önlemler alıyoruz. Hemşehrilerimizin cebini ve sağlığını ilgilendiren konularda çok hassasız. Zabıta ekiplerimizin bu anlamdaki denetimlerini aralıksız sürecek” dedi.

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