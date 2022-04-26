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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, site komşularıyla iftar yaptı

Ramazan ayında vatandaşların, iftar ve çay davetlerini geri çevirmeyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ailesi ve site komşularıyla evlerinin önünde iftar yaptı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, site komşularıyla iftar yaptı

Keyif dolu sohbetlere ve neşeli dakikalara sahne olan iftar programında Başkan Ertuğrul Çetin, oturdukları apartmanın bahçesindeki iftar yemeğinin ardından masaları tek tek gezerek, komşularına hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu. 

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‘‘Komşularımızla iftar sofrasını paylaşmak bize büyük bir mutluluk verdi’’
Komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Evde hiç iftar yapamasak da, komşularımız ile apartmanın önünde yemekler yedik, sohbetler ettik, çok güzel bir iftar geçirdik. Komşularımızla iftar sofrasını paylaşmak bize büyük bir mutluluk verdi. Komşuluk bu toprakların en sağlam mayası. Allah(cc) tutmuş olduğumuz oruçları ve etmiş olduğumuz duaları kabul etsin’’ dedi.

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