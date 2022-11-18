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Pursaklar Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Pursaklar Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Pursaklar Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan toplantıda Pursaklar Belediyesinin mali bütçe inceleme raporları, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Pursaklar Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesi maddelerinin her biri teker teker meclisten kabul görerek oy birliği ile kabul edildi.

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İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

Bütçenin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar Belediyemizin 2023 bütçesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi. Belediyemizin bütçesini en iyi şekilde kullanarak hemşehrilerimize, daha iyi imkânları sunmak için en büyük payı yatırım ve hizmetlere ayırarak çalışmaya devam edeceğiz. Onaylanan bütçemizin ilçemize ve Ankaramıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
 

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