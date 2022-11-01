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Pursaklar Belediyesi, 2’nci E-Spor Turnuvası için kayıtları almaya başladı

Geçen aylarda ilkini gerçekleştirdiği E-Spor Valorant Turnuvası ile gençlerin büyük takdirini kazanan Pursaklar Belediyesi, ikinci E-Spor CS:GO turnuvası oyunu için kayıtları almaya başladı.
Pursaklar Belediyesi, 2’nci E-Spor Turnuvası için kayıtları almaya başladı

Gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, ikinci E-Spor turnuvası için kayıtları almaya başladı.

13 Kasım Pazar gününe kadar espor.pursaklar.bel.tr adresinden gerçekleştirilecek kayıt sürecinin ardından CS:GO E-Spor Turnuvasında, ilk elemeler 15-16-17 Kasım'da, Yarı Final elemeleri 18 Kasımda, Final müsabakası ise 19 Kasım'da gerçekleştirilecek. 

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TÜM GENÇLER DAVETLİ 

E-Spor turnuvası ile çevrimiçi oyunlarda yetenekli olan sporcuları bir araya getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Spor dallarının her alanında olduğu gibi çevrimiçi oyunlarda da yetenekli oyuncular yetiştirmek için ikinci E-Spor Turnuvası düzenliyoruz. Gençler, okul stresini atmak için sizde anketimize katılarak seçmiş olduğunuz CS:GO E-SPOR turnuvasına katılın. Pursaklar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ödüllü E-Spor turnuvamıza tüm gençlerimiz davetlidir” dedi. 


 

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