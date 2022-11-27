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Pursaklar Belediyesi Altınova Mahallesi'ne çok amaçlı sosyal tesis inşa ediyor

Pursaklar Belediye ekiplerince çehresi büyük ölçüde değişen Altınova Mahallesine belediye ekiplerince çok amaçlı sosyal tesis inşa ediliyor.
Pursaklar Belediyesi Altınova Mahallesi'ne çok amaçlı sosyal tesis inşa ediyor

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin görevi devir alır almaz Basketbol sahaları, Mahalle Konakları, asfalt ve kilitli parke yol yenileme, çocuk oyun alanları ve Sağlık Merkezi yenileme çalışmaları gibi büyük yatırımları Altınova Mahallesine kazandırırken yeni birçok amaçlı sosyal tesisi kazandırmak için devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

KISA SÜREDE BİTECEK 

Çetin, “Geleceğimizin mimarı olan gençlerimize Millet Kıraathanelerimizle yatırım yapmaya devam ederken, ilçemizdeki kadınların boş vakitlerini değerlendirmeleri ve mesleki eğitimler almaları için Hanım Evleri ve büyüklerimizin hoşça vakit geçirebilmeleri için de Dede Torun Evimizi inşa ediyoruz.  İnşallah çalışmalarımız çok kısa süre içerisinde bitecek. En güzeli için çalışıyoruz. Az kaldı’’ dedi.

ÇOK AMAÇLI TESİS AÇILACAK 

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında gençlerin istifade edeceği Millet Kıraathanesi, kadınların istifade edeceği Hanım Evi ve yaşlıların gün boyu vakit geçirebileceği Dede-Torun Evi’ni içinde barındıran çok amaçlı bir tesis olarak hizmete açılacak.
 

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