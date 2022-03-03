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Pursaklar Belediyesi, çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

Pursaklar Belediyesi, çalışanlarına yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.
Pursaklar Belediyesi, çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

Pursaklar Belediyesi, hizmetlerde kaliteyi ve verimliliği arttırmak, kişisel gelişim başta olmak üzere; personelini bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve uygulamadaki sorunların çözülmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin yanında, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla yoğun tempo ile görev yapan çalışanlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü Uzman Hekimleri tarafından, ‘‘Toplumda Obezite Saptanması’’ çalışmaları çerçevesinde belediye personelinin vücut yağ oranı, kas kütlesi, BMI ve tansiyon ölçümleri yapılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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‘‘Pursaklar’ın gelişimine büyük katkı sunan belediye personellerinin sağlığına büyük önem veriyoruz’’
Pursaklar’ın gelişimine büyük katkı sunan belediye personellerinin sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde yaşayan hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun tempo ile görev yapan çalışanlarımızın vücut yağ oranı, kas kütlesi, BMI ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü uzman hekimlerimize teşekkür ederim’’ dedi.

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