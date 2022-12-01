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Pursaklar Belediyesi çalışma yürüterek sokakları yeni görünümüne kavuşturuyor

Pursaklar Belediyesi, kış ayları öncesi yoğun bir çalışma yürüterek sokakları yeni görünümüne kavuşturuyor.
Pursaklar Belediyesi çalışma yürüterek sokakları yeni görünümüne kavuşturuyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve daha modern bir şekilde sağlayabilmeleri için kış ayları öncesi ihtiyaç önceliğini göz önüne alarak, sokaklarda yol yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

SICAK ASFALT, KİLİTLİ PARKE

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ömrünü tamamlamış ve deforme olan yolları ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfaltla ve kilitli parke yollarla yenileniyor.

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KULLANIŞLI BİR YOL AĞI SUNACAĞIZ

Vatandaşlara modern yollar sunabilmek için yoğun tempo ile çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Kış aylarının gecikmesi ve bu günlerde havaların beklenenden sıcak geçmesi nedeni ile ilçe sokaklarında asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarımızın kalitesini artırmak için yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerimize yeni, modern yollar sunmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza daha kullanışlı bir yol ağı sunmak için mevsim şartları müsaade ettikçe çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.
 

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