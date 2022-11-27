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Pursaklar Belediyesi deforme olan mevcut parkları ve yeşil alanları sıfırdan yeniliyor

Pursaklar Belediyesi bir yandan ilçedeki Park sayısını artırırken, bir yandan da deforme olan mevcut parkları ve yeşil alanları sıfırdan yenileniyor.
Pursaklar Belediyesi deforme olan mevcut parkları ve yeşil alanları sıfırdan yeniliyor

Prestij değeri yüksek estetik ve modern parkları ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, deforme olan parkları baştan sona yenilemeye devam ediyor. Her geçen gün ilçeye değer katan projeleri hayata geçiren Ertuğrul Çetin, yeni ışık sistemleriyle 7/24 kullanıma uygun, yeşille iç içe, ferah bir alana sahip olacak olan Altınova Parkı’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

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GÖZ KAMAŞTIRACAK 

Zaman içerisinde ömrünü tamamlayan parkları sıfırdan yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Altınovamızdaki mevcut Park alanımızı sıfırdan ele alarak yeni yaptığımız yeşil alan; çocuk oyun grupları, kum havuzu, açık hava fitness alanı, yürüyüş yolu ve oturma gruplarıyla göz kamaştıracak. Hızla başladığımız yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.
 

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