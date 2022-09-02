Pursaklar Belediyesi, ektiği nohut ve mercimeklerin ilk hasadını gerçekleştirdi

Pursaklar Belediyesi, vatandaşları tarıma ve ata tohumuna teşvik etmek amacıyla kendi tarım arazilerine ektiği ata tohumundan ürettiği mercimek ve nohutların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Ata tohumundan biber, domates, salatalık vb. birçok meyve ve sebzenin üretimini teşvik etmek için ilçe sakinlerine ve çiftçilere destek veren Pursaklar Belediyesi, kendi hizmet alanlarına ektiği nohut ve mercimeklerin ilk hasadını gerçekleştirdi.



Tarıma ve üretime büyük önem verdiklerini her fırsatta dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, belediyeye ait ilçede bulunan boş arazilere ekilen, ata tohumlarından ürettikleri nohut ve mercimeklerin hasadını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çalışmaya devam edeceğiz



Çiftçinin her zaman yanında olduklarını ve örnek uygulamalarla tarım ürünlerinin yaygınlaşmasını teşvik ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Üretime artı değer katmak ve geleceğe yatırım yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

