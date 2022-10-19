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Pursaklar Belediyesi Endemik Vadi’ye ziyarete gelen vatandaşlara ikram ediyor

Pursaklar Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerden ürettiği bitki çaylarını Endemik Vadi’ye ziyarete gelen vatandaşlara ikram ediyor.
Pursaklar Belediyesi Endemik Vadi’ye ziyarete gelen vatandaşlara ikram ediyor

Pursaklar Belediyesi, kış aylarının vazgeçilmezi olan ve Endemik Vadi’de tıbbi, aromatik bitkilerden üretilen Ekinezya, Pelin otu, Sarı kantaron, Altın Otu, Kekik, Nane, Ihlamur, Karanfil, Zeytin Yaprağı, Lavanta, Aynı Sefa ve Zahter bitki çayları başta olmak üzere 36 çeşit bitki çayı ziyarete gelen vatandaşlara ikram ederek, şifa dağıtıyor.

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KORUMA FIRSATI BULUYOR 

Endemik Vadiye gelen vatandaşlar kış aylarında vücut direncini ve bağışıklığı kuvvetlendirmek için belediyenin kendi üretimi olan bitki çaylarını içerek hastalıklara karşı kendilerini koruma fırsatı buluyor.

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VADİYE DAVET ETTİ 

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Birbirinden faydalı, çeşit çeşit bitki çaylarımızdan günün çayını Endemik Vadimizi ziyaret ederek ücretsiz bir şekilde içebilirsiniz. Kendini hissettirmeye başlayan soğuklarla birlikte hastalıklara karşı kalkan oluşturmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Endemik Vadimize bekliyoruz’’ dedi. 
 

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