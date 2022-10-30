Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik ve Pursaklar Yaşam Kartı üyelerini Mersin’e uğurladı

Pursaklar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen kamp programı kapsamında Erdemli Gençlik ve Pursaklar Yaşam Kartı üyelerini Ertuğrul Başkan, Mersin’e uğurladı.

Gençlere yönelik olarak eğitimden spora, kültürden sanata birçok projeyi bir bir hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile belediye bünyesinde hizmet veren ve gençlere yönelik birçok etkinliklerde avantaja sahip olan Erdemli Gençlik ve Pursaklar Yaşam Kartı üyelerini kampa yolladı.

GENÇLERLE İLGİLENDİ, HAYIRLI YOLCULUKLAR DİLEDİ

Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye büyük önem veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Mersin’e hareket edecek olan kafile için belediye önünden hareket edecek olan otobüslerdeki gençlerle teker teker ilgilenerek, hayırlı yolculuklar diledi.

SAĞ SALİM GERİ DÖNSÜNLER

Pursaklar’ın gençlerini kamplara götürmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Erdemli Gençlik ve Pursaklar Yaşam Kart ayrıcalığı ile genç hanımefendilerimizi, kampa yolladık. Kardeşlerimiz orada umarım iyi dostluklar kurar ve dinlenerek gelirler. Doya doya eğlensinler, sağ salim geri dönsünler” dedi.