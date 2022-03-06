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Pursaklar Belediyesi, hanımlara özel matine düzenleyecek

Pursaklar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara özel ‘‘Hanımlar Matinesi’’ düzenleyecek.
Pursaklar Belediyesi, hanımlara özel matine düzenleyecek

Sosyal ve kültürel programların birbirini kovaladığı Pursaklar’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek olan Hanımlar Matinesinde kadınlar eğlenceye doyacak.

Pursaklar Belediyesi’nin organize ettiği ‘‘Hanımlar Matinesi’’ Türkiye'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen ünlü DJ'lerden Aysema eşliğinde, Dünya Kadınlar Günü'nde Pursaklarlı kadınları eğlendirecek.

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‘‘Eğlence dolu programa katılmak isteyen hanımlar, ellerini çabuk tutsun’’
Kadının hayatın her alanında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız için Kadınlar Gününde gönüllerince eğlenebilmeleri için iki günü kapsayacak şekilde ‘‘Hanımlar Matinesi’’ düzenliyoruz. Salon kapasitesi sınırlı olduğu için bu eğlence dolu programa katılmak isteyen hanımlar, ellerini çabuk tutsun’’ dedi.

Pursaklar’da kutlanacak olan Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Hanımlar Matinesi, 8 ve 9 Mart tarihlerinde binlerce kadına coşku dolu anlar yaşatacak. Programa katılmak isteyen kadınlar ücretsiz olan biletleri, Pursaklar Yaşam Merkezi’nden alabilecek.

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