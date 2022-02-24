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Pursaklar Belediyesi kendi malzemesini üreterek tasarruf ediyor

Kamu kaynaklarını doğru, etkin ve etkili kullanmak amacıyla Pursaklar Belediyesi kendi atölyelerinde ihtiyaç duyduğu malzemeleri üreterek tasarruf ediyor. 
Pursaklar Belediyesi kendi malzemesini üreterek tasarruf ediyor

Pursaklar Belediyesi, kendi atölyelerinde belediyenin ihtiyaç duyduğu malzemeleri dışardan almak yerine kendi öz kaynaklarıyla üretmeye ve tasarruf etmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tamirhane, marangoz ve kaynak atölyelerinde deneyimli ve becerikli ustalar tarafından ihtiyaca yönelik, ilçenin dokusuna uygun malzemeleri üreterek ekonomik anlamda tasarruf ediyor. 

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‘‘Belediyemiz atölyelerinde kendi imkânlarımız ile ürettiğimiz ekipmanlar sayesinde milyonlarca liralık tasarruf sağlıyoruz’’
Belediye bütçesini en sağlıklı bir biçimde kullanmak için büyük bir emek harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediyemiz atölyelerinde kendi imkânlarımız ile ürettiğimiz ekipmanlar sayesinde milyonlarca liralık tasarruf sağlıyoruz. Burada tüm kaynak işlerimiz, tamirhane işlemlerimiz,  marangoz işlerimizde gider maliyetlerimizi azaltıyoruz. Tasarruf sağladığımız gelirleri ise sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında ilçe sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz. Hemşehrilerimiz için daha çok çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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