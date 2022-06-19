Pursaklar Belediyesi, Köy Fırını yapım çalışmalarını tamamladı

Kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Pursaklar Belediyesi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Köy Fırını yapım çalışmalarını tamamladı.

Pursaklar Belediyesi, Sirkeli’de iki tane olmak üzere, Karşıyaka, Kösrelikkızığı ve Yuva Mahallelerine yaptığı Köy Fırınlarını vatandaşların hizmetine açtı.

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Köy Fırınlarında, mahalle sakinlerinin ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri gönül rahatlığıyla, kolaylıkla yapabilecek.

PAYLAŞIM DUYGUSUNU ARTTIRACAK

Köy Fırınlarında tek seferde onlarca ekmeğin pişirilebileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kırsal mahallerimizde yapımını tamamladığımız Köy Fırınlarında, ekmek ve çörek yapımı başta olmak toplu yemek organizasyonlarında mahalle sakinlerimizin işini oldukça kolaylaştırdık. Köy Fırınlarımız, hemşehrilerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirme imkânı sağlarken, komşular arası paylaşım duygusunu da artıracak. Kullanıma sunduğumuz Köy Fırınlarımızın tüm mahalle halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.