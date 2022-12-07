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Pursaklar Belediyesi kültür ve sanatla dolu etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor

Pursaklar Belediyesi, Aralık ayını kültür ve sanatla dolu bir birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşlarla buluşturuyor.
Pursaklar Belediyesi kültür ve sanatla dolu etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor

Pursaklar Belediyesi, gençlik buluşmasından kültür gezilerine, halk oyunlarından anma programlarına, seminerden sergilere, tiyatro gösterilerinden özel etkinlikleri içinde barındıran sanatla ve kültürle dolu dolu geçecek bir Aralık ayı vatandaşlarla buluşuyor.

İSLAM’DA KADIN KONULU SEMİNER 

Pursaklar Belediyesi, bu doğrultu da Aralık ayının ilk kültür ve sanat etkinliğinde Vaiz Sefa Ay ve Vaiz Yasemin Yılmaz'ın katılımlarıyla Saray Kültür Merkezi’nde hanımlara yönelik "İslam'da Kadın" konulu seminer düzenledi.

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7’DEN 70’E HERKESE DAVET 

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar’da kültür ve sanat dolu etkinliklerimiz devam ediyor. Saray Kültür Merkezimizde Sahabe Kadınların kıssalarının anlatıldığı Aralık ayının ilk kültürel etkinliği olan İslam’da Kadın konulu seminer düzenledik. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hitap eden şehrimizin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne serecek olan etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.
 

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