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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri ilk uçak modelini tamamladı

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, maket uçak yapımını öğrenerek, ilk uçak modelini tamamlamanın heyecanını yaşadı. 
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri ilk uçak modelini tamamladı

Nezaket Okulu öğrencileri, düşünme ve tasarlama ufuklarının açılması ve genişlemesine yardımcı olmak, hayal dünyalarındaki uçağı ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir yandan el becerilerini geliştirirken, bir yandan da estetik açıdan güzel eserler ortaya koydu. 

Yapılan etkinliklerle eğitmenlerin çocuklara havacılığı sevdirmeyi amaçladıklarını aktaran Başkan Ertuğrul Çetin, minik öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. 

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‘‘Merkez Nezaket Okulu öğrencilerimiz kendi uçaklarını tasarlayarak Vecihi Hürkuş’u canlandırdılar’’
Çocukların eğlenirken öğrenmenin tadına vardıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Öğretmenlerimiz çeşitli etkinlikler yaparak çocuklarımızın, el becerilerini ve yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak adına büyük gayret gösteriyorlar. Bu kapsamda öğrencilerimiz ilk maket uçak yapım çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çocuklarımız, kendi uçaklarını tasarlayarak Vecihi Hürkuş’u canlandırdılar. Geleceğin mühendisleri ve bilim adamları olma yolunda ilk adımlarını atan öğrencilerimize, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

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