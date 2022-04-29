  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri öğle ezanı ile birlikte iftar yaptı

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Ramazan ayının son günlerinde tekne orucu tutarak öğle ezanı ile birlikte iftar yaptı.
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri öğle ezanı ile birlikte iftar yaptı

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okulundaki minik öğrencileri, oruca alıştırmak amacıyla bir Ramazan ayı geleneği olan, tekne orucu etkinliği düzenleyerek çocuklar oruçla tanıştırdı.
Henüz oruç tutma yaşına gelmemiş minik çocuklara yönelik düzenlenen yarım günlük tekne orucu, minikler tarafından ilgiyle karşılandı. Sahura aileleri tarafından kaldırılan öğrenciler, öğlen ezanının okunmasıyla birlikte Merkez Nezaket Okulu bahçesinde arkadaşları ile birlikte hep beraber oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

2-045.jpeg

‘‘Çocuklarımızın oruçlarını severek tutmaları büyük önem arz ediyor’’
Nezaket okullarında gerçekleştirdikleri etkinliklerle çocukları oruç ibadetine alıştırmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her çocuk oruç tutan anne babasına özenir ve kendisinin de sahura kaldırılmasını isteyerek oruç tutmak ister. Çocuklarımızın oruçlarını severek tutmaları büyük önem arz ediyor. Bizlerde öğrencilerimizin, oruç tutmanın sevincine ve mutluluklarına ortak olmak için okullarımızda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda Nezaket Okullarımızda gerçekleştirilen Tekne Orucu öğrencilerimiz arasında yoğun ilgi gördü. Öğlen ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları an ki mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi’’ dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ’da, 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı30 Nisan 2022 Cumartesi 00:21
  • ABB, ihtiyaç sahiplerinin eczane borçlarını kapatılıyor30 Nisan 2022 Cumartesi 00:20
  • Engelliler Çalıştayı, Yenimahalle’de gerçekleşti30 Nisan 2022 Cumartesi 00:19
  • ANKÜ’de ‘Avrupa Okul Ağı’ projesi29 Nisan 2022 Cuma 11:28
  • Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı29 Nisan 2022 Cuma 09:46
  • Kızılcahamam’da bayram temizliği başladı29 Nisan 2022 Cuma 04:20
  • Pursaklar Belediyesi Ragbi takımı, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti29 Nisan 2022 Cuma 00:30
  • Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi’nde, 5 farklı branşta atölye çalışması yürütülüyor29 Nisan 2022 Cuma 00:28
  • ABB, başkentli üreticilere sebze fidesi desteği sağlıyor29 Nisan 2022 Cuma 00:27
  • Kursiyerler, Ramazan Bayramı’na özel ikramlıklar hazırladı29 Nisan 2022 Cuma 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti