Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri öğle ezanı ile birlikte iftar yaptı

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Ramazan ayının son günlerinde tekne orucu tutarak öğle ezanı ile birlikte iftar yaptı.

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okulundaki minik öğrencileri, oruca alıştırmak amacıyla bir Ramazan ayı geleneği olan, tekne orucu etkinliği düzenleyerek çocuklar oruçla tanıştırdı.

Henüz oruç tutma yaşına gelmemiş minik çocuklara yönelik düzenlenen yarım günlük tekne orucu, minikler tarafından ilgiyle karşılandı. Sahura aileleri tarafından kaldırılan öğrenciler, öğlen ezanının okunmasıyla birlikte Merkez Nezaket Okulu bahçesinde arkadaşları ile birlikte hep beraber oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

‘‘Çocuklarımızın oruçlarını severek tutmaları büyük önem arz ediyor’’

Nezaket okullarında gerçekleştirdikleri etkinliklerle çocukları oruç ibadetine alıştırmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her çocuk oruç tutan anne babasına özenir ve kendisinin de sahura kaldırılmasını isteyerek oruç tutmak ister. Çocuklarımızın oruçlarını severek tutmaları büyük önem arz ediyor. Bizlerde öğrencilerimizin, oruç tutmanın sevincine ve mutluluklarına ortak olmak için okullarımızda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda Nezaket Okullarımızda gerçekleştirilen Tekne Orucu öğrencilerimiz arasında yoğun ilgi gördü. Öğlen ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları an ki mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi’’ dedi.