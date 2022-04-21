  • BIST 2.556,81
  • Altın 922.262
  • Dolar 14.7005
  • Euro 15.934
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Pursaklar Belediyesi, parklara spor alanları yapıyor

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların açık alanda spor yaparak, zinde kalmalarını sağlamak amacıyla parklara spor alanları yapıyor.
Pursaklar Belediyesi, parklara spor alanları yapıyor

Açık alandaki spor aletlerinin genç yaşlı demeden herkesin ilgi odağı olması için çeşitli çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, ilçe halkına sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve düzenli spor yapabilmeleri için ilçe genelinde açık alanlardaki spor aletlerinin sayısını çoğaltıyor.  

Parklarda her yaştan bireyin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanları oluşturan Pursaklar Belediyesi, parklarda ihtiyaç duyulan noktalara da yeni oyun grupları ve spor aletleri kurarak vatandaşlara, yılın her mevsimi açık alanda spor yapma imkânı sunuyor.

‘‘Güne spor yaparak başlamak, sağlık açısından çok önemli’’
Vatandaşların temiz havada spor yapabilmeleri için parklara sportif aletler yerleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Açık spor alanlarımızı artırıyoruz, güne spor yaparak başlamak, sağlık açısından çok önemli. Erken saatlerde yapılan egzersizlerle vatandaşların gün içerisindeki faaliyetlerinde daha neşeli bir gün geçirmeleri açısından da büyük önem arz ediyor. Biz de bu anlayışla parklarımıza spor aletleri yerleştirerek, spor yapmak isteyen hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşacağı spor alanları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızı günün her saatinde dinlenme ve spor yapma imkânı sunduğumuz paklarımıza davet ediyorum’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkanı Serhat Oğuz, fabrika ve üretim tesislerini ziyaret etti22 Nisan 2022 Cuma 00:21
  • Öğrencilere kişisel gelişimin önemi anlatıldı22 Nisan 2022 Cuma 00:20
  • Kaz 'Alvin' sahibinin peşinden ayrılmıyor21 Nisan 2022 Perşembe 13:26
  • Sinemadaki özel odada cinsel istismara 23,5 yıla kadar hapis talebi21 Nisan 2022 Perşembe 13:19
  • Freni boşalan tankerin altında kalıp öldü21 Nisan 2022 Perşembe 13:08
  • Hacı Bayram Veli’nin eşyaları gün yüzüne çıkıyor21 Nisan 2022 Perşembe 04:21
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse atiko otobüsünü yakından inceledi21 Nisan 2022 Perşembe 03:25
  • Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlara yuva yaptı21 Nisan 2022 Perşembe 02:20
  • Yenimahalle'de 2 bin kişi Ata’da iftar yaptı 21 Nisan 2022 Perşembe 00:26
  • Pursaklar'da Ekmekler Mahalle Fırınlarında Pişecek21 Nisan 2022 Perşembe 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti