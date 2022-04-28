  • BIST 2.428,42
  • Altın 900.502
  • Dolar 14.7845
  • Euro 15.5227
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Pursaklar Belediyesi Ragbi takımı, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti

Çorum’da düzenlenen 7’li Ragbi U-18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Pursaklar Belediyesi Ragbi takımı, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti.
Pursaklar Belediyesi Ragbi takımı, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti

Çorum’da düzenlenen Türkiye U18 Yedili Ragbi Şampiyonası’nda final etabı’nda Körfez Gençlerbirliği’ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Pursaklar Belediyesi Ragbi takımı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.
Sportif alanda ardı ardına gelen başarılardan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, almış oldukları tarihi başarıdan dolayı ragbi sporcularını tek tek tebrik ederken, yeni sezon için de başarılar diledi.

279298855_422295269708164_2632580376864617057_n.jpg

‘‘Spora ve sporculara, bugün olduğu gibi yarında destek vermeye devam edeceğiz’’
Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularının ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları galibiyetlerle Pursaklar halkının göğsünü kabarttığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Genç sporcularımız, her geçen gün yeni başarılar elde ederek bizlere büyük gurur yaşatmaya devam ediyor. 7’li Ragbi U-18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Ragbi Takımımızı tebrik ederim. Spora ve sporculara, bugün olduğu gibi yarında destek vermeye devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı28 Nisan 2022 Perşembe 15:40
  • Freni boşalan dolmuş ağaca çarptı: 5 yaralı28 Nisan 2022 Perşembe 10:18
  • Pursaklar'da ramazan etkinlikleri gösterilerle sona erdi28 Nisan 2022 Perşembe 04:26
  • Ulubey Sporcu Fabrikası’nda son aşamaya gelindi28 Nisan 2022 Perşembe 03:23
  • Mahalle iftarlarının son adresi Beştepe Mahallesi oldu28 Nisan 2022 Perşembe 00:28
  • Ramazan Ayı Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri devam ediyor28 Nisan 2022 Perşembe 00:27
  • ABB'nin nohut desteği tamamlandı28 Nisan 2022 Perşembe 00:26
  • Öğrenciler Millet Kütüphanesi’ne ziyaret etti28 Nisan 2022 Perşembe 00:25
  • Keçiören'nde Kırıkkale gecesi düzenledi28 Nisan 2022 Perşembe 00:24
  • ABB'nin ücretsiz arıcılık eğitimi için son başvuru 29 nisan28 Nisan 2022 Perşembe 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti