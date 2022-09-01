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Pursaklar Belediyesi, Saray Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nı yeniledi

Pursaklar Belediyesi, Saray Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nı yenileyerek 30 Ağustos Zafer Bayramında vatandaşların hizmetine açtı.
Pursaklar Belediyesi, Saray Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nı yeniledi

Pursaklar Belediyesi, modern dokunuşlarla her yaştan vatandaşın keyifli zaman geçirebilmesi için Atatürk Parkındaki yenileme çalışmalarını 45 gün içerisinde tamamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı itibariyle ilçe sakinlerinin hizmetine açtı.

Pursaklar Belediyesi ekipleri tarafından, tamamlanan çalışmalarla Atatürk Parkında oturma alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve peyzaj düzenlemeleri ile vatandaşların yeşille içi içe keyif dolu vakit geçirebilmelerine olanak sağlanıyor.

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Hayırlı olsun

Zamanla eskimiş olan parkları baştan sona yenileyerek modern bir görünüm kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “45 günde yenileme çalışmalarını tamamladığımız Atatürk Parkı bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuza ortak oldu. Günümüz koşullarına göre yenilenen Atatürk Parkımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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