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Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı yeni bir görünüme kavuştu

İlçedeki parkları daha modern ve daha kullanışlı hale getirmek için çalışan Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı, yeni yüzü ile bakanları kendine hayran bırakıyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı yeni bir görünüme kavuştu

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçedeki parkların sayısını arttırırken diğer taraftan da kullanıma uygun olmayan mevcut parkları baştan sona yenileyerek modern görünüme kavuşturuyor. 

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HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla çocuk oyun gruplarından, kum havuzuna, açık hava fitness alanından, yürüyüş yoluna ve oturma gruplarına kadar her yaş grubuna hitap eden Fatih Parkı yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunuldu. 

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BAŞTAN SONA YENİLENİYOR 

Pursaklar halkının huzuru ve mutluluğu için proje üretmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İlçemize modern, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Mevcut parklarımızı günün şartlarına uygun biçimde baştan sona yeniliyoruz” dedi.
 

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