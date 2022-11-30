Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı yeni bir görünüme kavuştu

İlçedeki parkları daha modern ve daha kullanışlı hale getirmek için çalışan Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı, yeni yüzü ile bakanları kendine hayran bırakıyor.