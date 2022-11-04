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Pursaklar Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Pursaklar Belediyesi, Temiz Pursaklar Sağlıklı Yarınlar anlayışıyla hareket ederek her gün ilçe genelindeki tüm mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Pursaklar Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Pursaklar Belediyesi, sabahın erken saatleri ile birlikte araç ve ekipmanlarını kuşanarak, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları koordineli bir şekilde, kapsamlı olarak titizlikle temizliyor. Temiz Pursaklar için girilmedik sokak bırakmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak adına temizlik çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz” dedi. 

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MOLOZLAR KALDIRILIYOR 

Mahalle aralarındaki boş arsaları, arazileri ve sokakları baştan aşağı temizleyen Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,  ilk olarak süpürge ekipleri ile sokakları baştan sona süpürüp, kepçeyle molozlar, hafriyatlar ve evsel atıklar toplanırken, gün boyu da çöpleri kaldırıyor. 

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