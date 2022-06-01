Pursaklar Belediyesi ücretsiz cenaze hizmeti veriyor

Pursaklar Belediyesi, definden cenaze nakline, taziye çadırından çay ikramına ücretsiz cenaze hizmeti veriyor.

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, cenaze sahiplerinin evinin önüne taziye çadırı, masa, sandalye, çay bardağı, çay ve şeker desteği ile ilçe sakinlerinin, hüzünlü ve acılı günlerinde destek oluyor.

‘‘Belediye olarak en zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarını hafifletebilmek için üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz’’

Vatandaşların iyi gününde ve kötü gününde yanlarında olmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin yakınlarını kaybettiği acı dolu günlerinde cenaze evinin yükünü hafifletmek için yardımlarda bulunuyoruz. Definden cenaze nakline, taziye çadırından çay ikramına, masasından sandalyesine çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Belediye olarak en zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarını hafifletebilmek için üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Bu vesile ile ebediyete irtikal eden tüm ölmüş hemşerilerime Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.