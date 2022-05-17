Pursaklar Belediyesi, ücretsiz domates fidesi dağıtımına başlandı

Pursaklar Belediyesi tarafından, vatandaşları yerli tohuma teşvik etmek amacıyla ücretsiz domates fidesi dağıtımına başlandı.

Pursaklar Belediyesi, sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları ata tohumuna teşvik etmek amacıyla Endemik Vadi'de ücretsiz domates fidesi dağıtımına başladı.

Endemik Vadi'de ata tohumlarının kullanılması ve yaygınlaştırılması için geçen sene yerli tohumların ekimine başladıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, yerli tohumların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çiftçileri ve ilçe halkını, ücretsiz olarak dağıtımına başladıkları domates fidesini almaya davet etti.

‘‘Yerli tohumun gelecek kuşaklara aktarılabilmesini hedefliyoruz’’

Ata tohumlarına sahip çıkarak organik tarımı desteklediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimiz için hazırlamış olduğumuz ve ücretsiz olarak dağıtımını yapacağımız domates fidelerimiz, Endemik Vadimizde ilçe sakinlerimizi bekliyor. Yerli tohumun gelecek kuşaklara aktarılabilmesini hedefliyoruz. Onun için biz de burada öncü olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla fidelerimizin dağıtımını yapıyoruz. Tabi fide dağıtımlarımız, ilerleyen günlerde farklı sebzeleri kapsayacak şekilde devam edecek. Üreticilerimize çiftçilerimize bereketli bir üretim ve hasat dönemi diliyorum’’ dedi.