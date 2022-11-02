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Pursaklar Belediyesi ulaşımda kaliteyi artırmak için sokak yenileme çalışmaları sürüyor

Pursaklar Belediyesi, araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek ve ulaşımda kaliteyi artırmak için sokak yenileme çalışmaları sürüyor.
Pursaklar Belediyesi ulaşımda kaliteyi artırmak için sokak yenileme çalışmaları sürüyor

Kış aylarına girilmesine rağmen sıcak havaların etkisini sürdürmesine devam etmesini fırsat bilen Pursaklar Belediyesi, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

PARKE YOL VE SICAK ASFALT SERİMİ

Yol yenileme önceliğini ASKİ, Enerjisa, Telekom ve BaşkentGaz’ın alt yapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda çalışmalarını yürüten Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli parke yol ve sıcak asfalt serim çalışmalarına soluksuz devam ediyor.

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ÇETİN YERİNDE DENETLEDİ

Pursaklar’ın daha sağlıklı yollara kavuşması için hava şartlarının fırsat verdiği müddetçe tüm mahallelerde devam edeceğini dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ekiplerin Tuna Sokak, Paydos Sokak, Güçlü Sokak ve Soy Sokaktaki çalışmalarını bizzat yerinden inceledi.
 

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