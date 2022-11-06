Pursaklar Belediyesi Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi ‘TEDİ’yi kullanıma açtı

Pursaklar Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi ‘TEDİ’yi kullanıma açtı.

Pursaklar Belediyesi, yerel yönetimlerde teknolojik alanda bir devrime imza atarak vatandaşların birimlerle ilgili sorularına, belediye hizmet alanları ve faaliyetlerine yönelik sorularına cevap vermek için Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi TEDİ’yi kullanıma açtı.

7/24 YOL VE KALDIRIM

Vatandaşlar, 0312 551 95 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinde gün içerisinde, saat fark etmeksizin 7/24 yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, vergi işlemleri, cenaze defin işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlerle ilgili ihtiyaç duydukları sorulara anında cevap alabilecekler.

SEKTÖRE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Değişen ve dönüşen teknolojik Dünya’da öncü projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Her işimizin merkezinde tutup, sorularına anında cevap vermek için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi’mizi kullanıma açtık. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz ile teknolojik alanda yapacağımız çalışmalar ve yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

