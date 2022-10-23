  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.836
  • Dolar 18.5833
  • Euro 18.2825
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Pursaklar Belediyesi yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımına başladı

Pursaklar Belediyesi, 8. ve 12.sınıf öğrencilerinin eğitimine destek vermek ve sınavlarda başarılı olabilmeleri için yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımına başladı.
Pursaklar Belediyesi yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımına başladı

Her sene olduğu gibi öğrencilerin kaynak çeşitliliğini artırmak için yardımcı kitap desteğinde bulunan Pursaklar Belediyesi, 8. ve 12.sınıf öğrencilere destek olmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği vermeye devam ediyor.  

2-212.jpg

KİTAP DAĞITIMI

Kitapların dağıtım hazırlıklarının tamamlandığı Pursaklar Yaşam Merkezini ziyaret ederek, kaynak kitapları inceleyen Çetin, gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Ertuğrul Çetin, 8. ve 12.sınıf öğrencilerinin hazırlık sürecinde yardımcı kaynak kitap desteği ile gerekli takviyeleri yaparak çocukların daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarına imkân sağladıklarını ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentin ilçelerinde eğitim gören öğrenciler Endemik Vadi’yi ziyaret etti22 Ekim 2022 Cumartesi 03:31
  • Beypazarı’nda bir grup öğrenci, belediyeye ait örnek bahçeyi gezdi22 Ekim 2022 Cumartesi 03:26
  • 18. Ankara Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı22 Ekim 2022 Cumartesi 03:22
  • Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Çocuk Şenliği’nde tüm çocuklar eğlendi22 Ekim 2022 Cumartesi 02:29
  • Ankyra’dan Ankara’ya Fotoğraf Sergisi22 Ekim 2022 Cumartesi 02:19
  • Kölelikteki Dostluk: Afrika Saç Örgüsü22 Ekim 2022 Cumartesi 01:14
  • Köylü Kadınları Destekleme Projesi hayata geçiyor22 Ekim 2022 Cumartesi 01:11
  • Pursaklar Belediyesi Muhtarlarla bir araya geldi22 Ekim 2022 Cumartesi 01:08
  • Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde klasik usulde el sanatları icra ediliyor22 Ekim 2022 Cumartesi 00:06
  • Kahramankazan’da Muhtarlar onuruna yemek verildi22 Ekim 2022 Cumartesi 00:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti