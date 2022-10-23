Pursaklar Belediyesi yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımına başladı

Pursaklar Belediyesi, 8. ve 12.sınıf öğrencilerinin eğitimine destek vermek ve sınavlarda başarılı olabilmeleri için yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımına başladı.

Her sene olduğu gibi öğrencilerin kaynak çeşitliliğini artırmak için yardımcı kitap desteğinde bulunan Pursaklar Belediyesi, 8. ve 12.sınıf öğrencilere destek olmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği vermeye devam ediyor.

KİTAP DAĞITIMI

Kitapların dağıtım hazırlıklarının tamamlandığı Pursaklar Yaşam Merkezini ziyaret ederek, kaynak kitapları inceleyen Çetin, gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Ertuğrul Çetin, 8. ve 12.sınıf öğrencilerinin hazırlık sürecinde yardımcı kaynak kitap desteği ile gerekli takviyeleri yaparak çocukların daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarına imkân sağladıklarını ifade etti.