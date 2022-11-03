Pursaklar Belediyesi yeni parklar inşa edip vatandaşların hizmetine açtı

Pursaklar Belediyesi tarafından Kuzgun Sokak’ta yapımı tamamlanan yeni park alanında çocukların neşe içerisinde oyunlar oynayacağı, ailelerin açık alanda spor yapıp huzurla vakit geçirebileceği yeni yaşam alanı hizmete açıldı.
7’DEN 70’E VAKİT GEÇİREBİLECEKLER
Yeni yeşil alanların kazandırıldığı Kuzgun Sokaktaki yeni park alanında incelemelerde bulunan Ertuğrul Başkan, 7’den 70’e tüm vatandaşların vakit geçirebileceği yeni sosyal ve yaşam alanında denetimlerde bulundu.
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