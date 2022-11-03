Pursaklar Belediyesi yeni parklar inşa edip vatandaşların hizmetine açtı

Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için yeşille iç içe yeni parklar inşa edip, vatandaşların hizmetine açtı.