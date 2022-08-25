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Pursaklar Belediyesi yetenek avına çıktı!

Türk sporuna yıldız oyuncular kazandırmak adına altyapıda oyuncu yetiştirmeyi önemsediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yeni yetenekler keşfediyoruz. Amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek” dedi
Pursaklar Belediyesi yetenek avına çıktı!

Çocuklara ve gençlere yönelik, farklı spor dallarında gelişim sağlayabilmeleri için birçok yatırıma imza atan Pursaklar Belediyesi, genç sporcuların antrenmanlarını izleyerek antrenörlerinden gelişim dereceleri hakkında bilgiler aldı. 

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Yeni Yetenek Keşfine Çıktı
Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek adına birçok spor dalında eğitimler verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün aracılığıyla çocuklarımızın profesyonel eğitim almalarına ve ülke sporuna hizmet vermelerine olanak sağlıyoruz. İlk günden itibaren alt yapıya önem vererek yeni yetenekler keşfediyoruz. Çocuklarımıza çeşitli spor dallarında eğitimler vererek de onların hem bedensel hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.  

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