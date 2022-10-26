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Pursaklar Belediyesi’nde şantiye çalışmaları yakından takip ediliyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kamu kaynaklarını doğru, etkin ve etkili olarak kullanan Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki çalışmaları yakından takip ediyor.
Pursaklar Belediyesi’nde şantiye çalışmaları yakından takip ediliyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyenin ihtiyaç duyduğu malzemeleri dışardan alınması yerine kendi öz kaynaklarıyla üretme kabiliyetine sahip olan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Atölyesindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

KOLAYLIKLAR DİLEDİ 

İş güvenliğinin ön planda tutulduğu şantiyeyi gezen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tamirhane, marangoz ve kaynak atölyelerinde deneyimli ve becerikli ustalar tarafından üretim aşamasındaki çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdüründen bilgi alırken, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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İŞ GÜVENLİĞİ VE İSRAF

Çetin, ihtiyaca yönelik, ilçenin dokusuna uygun malzemeleri üreterek, ekonomik anlamda tasarruf ettiklerini ifade etti.
 Çetin, “Şantiyelerimizde tüm kaynak işlerimiz, tamirhane işlemlerimiz,  marangoz işlerimizde gider maliyetlerimizi azaltıyoruz. Tasarruf sağladığımız gelirleri ise sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında ilçe sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz. İş güvenliği ve israf en dikkat etmemiz gereken husus, her fırsatta tekrarlamakta fayda var” dedi.
 

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