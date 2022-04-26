  • BIST 2.418,30
  • Altın 906.864
  • Dolar 14.7978
  • Euro 15.7409
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Pursaklar Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarına yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi giysi desteğinde bulunarak yüzlerini güldürüyor. 
Pursaklar Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi

Pursaklar Belediyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala gerçekleştirdiği bayramlık kıyafet dağıtımı ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram sevinci yaşatıyor.

Her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe birçok alanda yardım elini uzatan Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, Ramazan Bayramı öncesi ailelerin ve çocukların yüzlerini güldürdü.

279017867_3655071064719519_5442059142139400856_n.jpg

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı aileler ve çocuklar, Tebessüm Çarşısına gelerek beğendikleri bayramlık elbiselerini alarak çarşıdan mutlulukla ayrıldı.

‘‘Bayramlar, birliktir, beraberliktir ve paylaşmaktır’’
Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri unutmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bayramlar, birliktir, beraberliktir ve paylaşmaktır. Ailelerimizin ve çocuklarımızın sevincini paylaşmak, onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için en büyük gurur kaynağı olmuştur. Bugün olduğu gibi yarında ihtiyaç sahibi ailelerimiz yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon26 Nisan 2022 Salı 14:46
  • Ankara Barosu'ndan 'Gezi davası kararı' açıklaması26 Nisan 2022 Salı 14:45
  • Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı26 Nisan 2022 Salı 09:46
  • Ankara'da restorantta çıkan yangın, paniğe neden oldu26 Nisan 2022 Salı 09:45
  • Başkent sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor26 Nisan 2022 Salı 04:25
  • Ankara’daki bütün ülkücüler iftarda buluştu26 Nisan 2022 Salı 03:26
  • Yenimahalle Belediyesi, meyve bahçesi oluşturdu26 Nisan 2022 Salı 00:28
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse pazar yerini ziyaret etti26 Nisan 2022 Salı 00:27
  • Pursaklar Belediyesi işveren ile işçileri buluşturmaya devam ediyor26 Nisan 2022 Salı 00:24
  • Teknoloji tutkunları Mamak’ta buluştu26 Nisan 2022 Salı 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti