Pursaklar Belediyesi’nden kursiyerlere kaynaşma yemeği 

Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerinde kurslara başlayacak olan kursiyerlere, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kahvaltı programı düzenledi.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde eğitim alacak olan kursiyerler, bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, tezhip vb. hobi ve meslek edinme kursları öncesi kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı programında kursiyerler, kurslar öncesi birbirlerini tanıma imkânı bulurken, yeni arkadaşlıklar edinme ve dostlukların pekiştirmek fırsatı buldu.

ARTARAK DEVAM EDİYOR

Kursiyerlerin eğitim öncesi motivasyonlarının artması için tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Kadınların, hobi, meslek öğrenme ve boş zamanlarını iyi değerlendirmek için Hanım Evlerimizde açılan kurslara yoğun ilgileri her geçen gün artarak devam ediyor” dedi.

