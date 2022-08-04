  • BIST 2.723,67
  • Altın 1031.966
  • Dolar 17.9214
  • Euro 18.3544
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Pursaklar Belediyesi’nden kursiyerlere kaynaşma yemeği 

Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerinde kurslara başlayacak olan kursiyerlere, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kahvaltı programı düzenledi.
Pursaklar Belediyesi’nden kursiyerlere kaynaşma yemeği 

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde eğitim alacak olan kursiyerler, bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, tezhip vb. hobi ve meslek edinme kursları öncesi kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı programında kursiyerler, kurslar öncesi birbirlerini tanıma imkânı bulurken, yeni arkadaşlıklar edinme ve dostlukların pekiştirmek fırsatı buldu.

ARTARAK DEVAM EDİYOR 

Kursiyerlerin eğitim öncesi motivasyonlarının artması için tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Kadınların, hobi, meslek öğrenme ve boş zamanlarını iyi değerlendirmek için Hanım Evlerimizde açılan kurslara yoğun ilgileri her geçen gün artarak devam ediyor” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • At üzerinde oklarını attılar04 Ağustos 2022 Perşembe 01:00
  • Gümüşdere temizlendi 04 Ağustos 2022 Perşembe 00:45
  • Yenimahalle’nin yeni merdivenleri açıldı04 Ağustos 2022 Perşembe 00:36
  • Kahramankazan “İyi ki Varsın Eren” dedi04 Ağustos 2022 Perşembe 00:33
  • Bakan Kurum’dan tam destek 04 Ağustos 2022 Perşembe 00:01
  • Nallıhan’a seyir terası yapılıyor03 Ağustos 2022 Çarşamba 04:41
  • Ankara İtfaiyesi'nin filosu güçleniyor 03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:48
  • Pursaklar'da 70 bin ağaç fidanı dikildi03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:00
  • 25 bin çocukla yaz okulu  03 Ağustos 2022 Çarşamba 02:00
  • Turgut Altınok AB öğrencilerini misafir etti03 Ağustos 2022 Çarşamba 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti