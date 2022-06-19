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Pursaklar Belediyesi’ne Bağlı Hanım Evleri’nde, kursiyerlere veda yemeği

Pursaklar Belediyesi’ne Bağlı Hanım Evleri’nde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, veda yemeğinde bir araya geldi. 
Pursaklar Belediyesi’ne Bağlı Hanım Evleri’nde, kursiyerlere veda yemeği

Pursaklar Belediyesi tarafından, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hanım Evlerinde bir yıl boyunca verilen hobi-meslek edinme kurslarında eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere yönelik veda yemeği düzenlendi.
Sohbet havasında geçen veda yemeğinde, kursiyerler eğitmenleri ile birlikte ortaya koydukları çalışmalar hakkında akıllarında kalan hatıralarını paylaşırken, keyif dolu anlar yaşadı. 

MUTLU OLUYORUZ
Belediye tarafından düzenlenen veda yemeği ile kursiyerlerin Hanım Evlerinden, gülen gözlerle ayrılmalarını istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir kursa başlamak kolay fakat devam ettirmek zordur. Dönem boyunca verilen eğitimlerde kursiyerlerimizin başarısını gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm kursiyer arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni hayatlarında başarılar dilerim. Hanım Evlerimizde her zaman olduğu gibi hobi ve mesleki eğitimlerde kadınlara yönelik kurslarımıza aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.

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