Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Saray Nezaket Okulu'nda ‘7 Ayda 7 Bölge’ projesi başladı

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Saray Nezaket Okulu, minik öğrencilere Türkiye'deki yöresel değerleri tanıtmak ve öğretmek için ‘7 Ayda 7 Bölge’ etkinlik projesine Karadeniz Bölgesi ile başladı.

Pursaklar Belediyesi Saray Nezaket Okulunda “7 Ayda 7 Bölge” projesi kapsamında Karadeniz bölgesinin yöresel ürünleri ve yöresel lezzetleri başta olmak üzere bölgenin özellikleri tanıtıldı.

LEZZET VE EĞLENCE

Karadeniz Bölgesi tanıtım etkinliğinde minik öğrencilerin yöresel lezzetleri, yöresel müzikleri ve kültürleri başta olmak üzere bölge ile bütün özellikler tek tek tanıtıldı. Çocuklar öğretmenleri eşliğinde horon oynayıp, Karadeniz’e özgü olan kuymağın tadına bakıp, lezzete ve eğlenceye doyarken Karadeniz Bölgesini detaylıca tanıma fırsatı buldu.

7 AYDA 7 BÖLGE

Hayatın her alanına dair etkinlikler çocukları gelecek hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Nezaket Okullarımızda çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için her gün farklı bir etkinlikle öğrencilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın ülkemizdeki farklı farklı renkleri barındıran 7 bölgemizin yakından tanımaları için ‘7 Ayda 7 Bölge’ projesi kapsamında Karadeniz bölgesinin tüm özelliklerinin minik öğrencilerimizin bilgi haznesinde kalıcı olması için etkinlikler düzenliyoruz. İçerik yönünden zengin olan etkinliklerimizle çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak onları geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz” dedi.

