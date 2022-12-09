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Pursaklar Endemik Vadi Avrupa'dan misafirlerini ağırladı

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan ve Ankara’nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi, Avrupa'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ilgisini çekiyor.
Pursaklar Endemik Vadi Avrupa'dan misafirlerini ağırladı

İsveç, Portekiz, İspanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve İrlanda'da eğitim gören öğrenciler, Başkent’in kültürel mirasları hakkında bilgi sahibi olmak için Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı, Ankara Güvercini ve Ankara’ya özgü endemik bitkilerin bulunduğu Endemik Vadiye ziyarette bulundu.

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BAĞ KURMA FIRSATI 

Yabancı öğrenciler, Endemik Vadi’de yeşille iç içe olma imkânı bulmanın yanı sıra doğayla doğrudan bağ kurma fırsatı bulurken endemik bitki ve endemik hayvanların yakından gözlemleme fırsatı buldular.

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YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDULAR 

Görenleri kendine hayran bırakan Endemik Vadimizle dünya genelinden büyük ilgi görmeye devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İsveç, Portekiz, İspanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve İrlanda’dan gelen misafir öğrencilere hem Ankara kültürünü hem de Pursaklar’ı anlattık. Ziyaret esnasında öğrencilerimiz, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olup, toprakla doya doya vakit geçirme imkânı bulurken, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buldular. Pursaklar’ı ve Ankara’yı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz’’ dedi.
 

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