Pursaklar Gençliği Şampiyonlarla Buluştu

Pursaklar Belediyesi, ilçede düzenlenecek olan 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi ülkeye büyük gurur yaşatan şampiyonlarla söyleşi programı gerçekleştirdi.

Dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun adına ikinci kez düzenlenecek olan ve 18 ülkenin katılım sağlayacağı Uluslararası Halter Turnuvası öncesi Pursaklar Belediyesi, önceki dönemlerde Halter turnuvalarında boy gösterdi.

YOĞUN KATILIM SAĞLADI

Türkiye’ye Dünya Şampiyonluğu kazandıran; Aylin Daşdelen, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Sedat Artuç Pursaklar’da ağırladı. Söyleşi programına Dünya Şampiyonlarının yanı sıra Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve sporseverler yoğun katılım sağladı.

BİLGİLER VERDİ

Şampiyonlar, genç sporculara başarıya ulaşmaları için izlemeleri gereken süreçler hakkında bilgiler verdi. Sporcular, sporseverlerin merak ettiği konular hakkındaki sorularına cevap vererek, azimle spor yapmaya ve hiçbir zaman geri adım atmadan çalışmalara devam edildikçe, büyük başarıların elde edilebileceğini ifade ettiler.

