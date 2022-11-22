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Pursaklar Gençliği sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğine katıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Gençlik Merkezi tarafından ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesi kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Pursaklar Gençliği sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğine katıldı

Pursaklar Belediyesi tarafından yeni park ve meydanlar kazandırırken, mevcut park ve meydanlarda gerçekleştirilen büyük dönüşümlerin ardından kamu kurumları başta olmak üzere kent meydanları, birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 

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BİRÇOK KÜLTÜREL ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesi kapsamında Pursaklar Gençlik Merkezi tarafından sosyal, kültürel ve sportif birçok etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nı ziyaret ederek mini turnuvaların, özel etkinliklerin yapıldığı alanda gençlerin arasına karışarak keyif dolu vakit geçirdi. 
 

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